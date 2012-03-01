Екс-міністр фінансів: Україна знаходиться на шляху до дефолту

Збільшення державного боргу, у тому числі за рахунок облігацій внутрішньої позики – це шлях до дефолту, по якому сьогодні йде уряд. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заслужений економіст України, екс-міністр фінансів Віктор Суслов.

«Збирати гроші з банків, продаючи їм облігації внутрішньої позики - 13,5% до 14% ставки по цих облігаціях -, надзвичайно складно бюджету обслуговувати такі позики, дешевше ніхто не купує. Тобто подальше нарощування державного боргу - це все одно шлях до дефолту, і ми таки рухаємося цим шляхом», - заявив Суслов.