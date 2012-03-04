З монастиря вкрали золото

Севастопольська міліція розкрила крадіжку великої кількості коштовностей з чоловічого монастиря преподобного Паїсія Величковського, що розташований у селі Морозовка Балаклавського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі. Заява про крадіжку надійшла до севастопольської міліції 15 лютого від намісника монастиря - архімандрита ГАВРИЛА. Священнослужитель повідомив, що зловмисник вкрав золоті прикраси, які жертвували монастирю парафіяни, що вилікувалися від безпліддя.

Співробітниками Балаклавського райвідділу міліції було встановлено, що зловмисник зламав двері, розбив засклену нішу, розташовану біля ікони Пресвятої Богородиці, і вкрав коштовності. Особу зловмисника співробітники міліції встановили практично відразу ж. Ним виявився 36-річний послушник храму. Чоловік ніс послушенство в монастирі декілька місяців.

Як повідомив начальник УМВС України в м. Севастополі Олександр ГОНЧАРОВ, у результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники міліції встановили, що після здійснення крадіжки зловмисник втік з міста. Спочатку виїхав до Сімферополя, а потім відправився містами України – до Херсону, Одеси, Вінниці. Його затримали в рейсовому автобусі під Миколаєвом. При ньому була частина викрадених золотих прикрас, а також квитанції з ломбардів у різних містах України, куди зловмисник здавав коштовності. На даний час слідчо-оперативні групи направлені до різних міст для вилучення викрадених золотих прикрас.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 КК України – крадіжка.

Довідка УНІАН. В обителі зберігається часточка чесних мощів святого старця Паїсія Величковського, зведено каплицю на честь святителя Нектарія митрополита Пентапольського, Егинського чудотворця, цілителя ракових захворювань. У монастирському храмі зберігаються великі святині: понад 700 часточок мощів угодників Божих.

Монастир підпорядковується УПЦ Московського патріархату, до 2011 року він належав УПЦ Київського патріархату.