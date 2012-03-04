Янукович врегулював телевізійні лохотрони

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №4386-VI «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, йдеться зокрема про встановлення заборони на трансляцію програм і передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), умови яких прямо чи опосередковано передбачають оплатне набуття особою статусу її учасника, та в яких телеглядачам і радіослухачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації у будь-який спосіб, що передбачає стягнення коштів за з'єднання та телефонну розмову за ціною, що не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не передбаченої договором (тарифним планом).

При цьому така заборона не поширюватиметься на канали з обмеженим доступом, трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів лотерей, творчих конкурсів, спортивних змагань, розіграшів на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торговельної марки (знака для товарів і послуг), найменування або напрямів діяльності суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі, конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу, розіграшів на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей (нова частина третя статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

Підписаний Закон також визначає особливості трансляції програм та передач з платними інтерактивними конкурсами на каналах з обмеженим доступом. Трансляція таких програм та передач повинна постійно супроводжуватися поточною інформацією про обсяг дзвінків і шанси підключення до студії, а також текстами попередження - встановленого законом розміру та кольору - що вони є платними, інформація щодо умов участі в інтерактивному конкурсі, якщо виконання таких умов може завдати майнової шкоди телеглядачам та радіослухачам, має наводитися у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу кожні 5 хвилин трансляції відповідної програми та/або передачі. Правила інтерактивних конкурсів мають передбачати заборону участі неповнолітніх осіб у таких конкурсах.