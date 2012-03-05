Жінка намагалася продати радіодеталі з оборонного заводу

У Харкові працівники міліції затримали жінку, яка намагалась продати вироби, що використовуються в оборонній промисловості та містять ртуть і платину.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Працівники міліції встановили, що в радіодеталях, викрадених з радіозаводу «Протон» наприкінці 2011 року, міститься близько 2 кг ртуті та 40 грамів платини. Наразі деталі вилучені та передані на завод «Протон».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо затриманої особи.