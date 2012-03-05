Лише сто тисяч українців отримують зарплату, близьку до європейської

100 000 українців отримують легальну зарплату, що перевищує 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18,241 тис. грн), заявив в інтерв`ю інформагентству Укрінформдиректор Департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України Василь Литвиненко.

"Зараз в Україні офіційні заробітки понад 18,241 тис. грн отримують майже 100 тис. осіб", - констатував директор департаменту ПФ.

У той же час, за його даними, на кінець минулого року 700 тис. осіб отримували зарплату в межах мінімальної, а 1,3 млн - ще менше.

На його переконання, це досить тривожні цифри з огляду на те, що в соціальному страхуванні введений страховий принцип. "Виплати з усіх фондів залежать від розміру заробітної плати, періоду сплати внесків і тривалості страхового стажу, який обчислюється в місяцях. Чим більша зарплата і період сплати внесків, тим більші суми виплат гарантовані людині з системи соцстрахування, зокрема із солідарного рівня пенсійного забезпечення", - пояснив представник ПФ.

Раніше повідомлялося, що в січні 2012 року середня заробітна плата знизилася порівняно з груднем 2011 року на 10,8%, або на 332 грн до 2722 грн на місяць.

Кореспондент