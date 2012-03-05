Лише сто тисяч українців отримують зарплату, близьку до європейської
100 000 українців отримують легальну зарплату, що перевищує 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18,241 тис. грн)
100 000 українців отримують легальну зарплату, що перевищує 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (18,241 тис. грн), заявив в інтерв`ю інформагентству Укрінформдиректор Департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України Василь Литвиненко.
"Зараз в Україні офіційні заробітки понад 18,241 тис. грн отримують майже 100 тис. осіб", - констатував директор департаменту ПФ.
У той же час, за його даними, на кінець минулого року 700 тис. осіб отримували зарплату в межах мінімальної, а 1,3 млн - ще менше.
На його переконання, це досить тривожні цифри з огляду на те, що в соціальному страхуванні введений страховий принцип. "Виплати з усіх фондів залежать від розміру заробітної плати, періоду сплати внесків і тривалості страхового стажу, який обчислюється в місяцях. Чим більша зарплата і період сплати внесків, тим більші суми виплат гарантовані людині з системи соцстрахування, зокрема із солідарного рівня пенсійного забезпечення", - пояснив представник ПФ.
Раніше повідомлялося, що в січні 2012 року середня заробітна плата знизилася порівняно з груднем 2011 року на 10,8%, або на 332 грн до 2722 грн на місяць.