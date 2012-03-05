Один з власників копанки, яка завалила людей, уже втік

Рятувальники пройшли близько 100 м у «копанці», де 1 березня під обвалом опинилися люди, повідомив на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «сьогодні на ранок було пройдено близько 100 м. Але залишається небезпека загазованості, й попередньо можна говорити про те, що аварія сталася не в результаті обвалення, а в результаті вибуху метану».

Крім того, за словами А.ШИШАЦЬКОГО, в цій «копанці» є два напрямки гірничої виробки, тому поки не відомо, де саме перебувають робочі.

«Там ще є такий момент - у районі 40 м гирло розходиться на дві частини, і зараз рятувальники йдуть по одому лише гирлу. Якщо виявиться, що саме це гирло, то швидше знайдуть людей, якщо ні, то доведеться просуватися в інший бік», - додав А.ШИШАЦЬКИЙ.

На запитання УНІАН, чи дійсно одним із власників цієї «копанки» є якийсь депутат Єнакіївської міської ради, ім`я якого називають родичі робочих, які потрапили в аварію, А.ШИШАЦЬКИЙ відповів: «Йде слідство. Одного організатора затримано, один ще відпрацьовується, він у бігах чи як... Ми цю справу на контролі триматимемо, оскільки має бути винних, саме організаторів, покарано».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютіне м. Вуглегірська стався обвал у «копанці». На момент обвалу в ній перебували 5 або 6 людей.

Єнакіївський міськвідділ ГУМВС у Донецькій області порушив кримінальну справу за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, що спричинило загибель людей).

Затримано одного з організаторів незаконної шахти – 36-річного місцевого жителя. Другий організатор нібито перебуває під завалом.