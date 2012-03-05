У Сімферополі затримали міліціонерів, яких підозрюють у катуванні

У Сімферополі прокуратура порушила кримінальну справу проти двох міліціонерів, підозрюваних у застосуванні незаконних методів дізнання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, підозрювані - співробітники одного з райвідділів міліції - затримані.

За інформацією наглядового відомства, вони застосовували тортури, щоб "вибити" із затриманого зізнання у скоєнні злочину.

Справа порушена за ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 146 і ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України - "перевищення службових повноважень, яке призвело до тяжких наслідків", "позбавлення людини свободи" і "катування".