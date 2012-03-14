Білорусь впевнена в швидкому закінченні "молочної війни"

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь надіслав офіційне запрошення Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України відвідати з 12 по 15 березня ц.р. білоруські молокопереробні підприємства, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«З метою розвитку досягнутих домовленостей білоруською стороною надіслані Держветфітослужбі України необхідні матеріали згідно із запитамам, які надійшли, а також передане офіційне запрошення відвідати з 12 по 15 березня цього року білоруські молокопереробні підприємства», - повідомили в Мінсільгосппроді Білорусі.

Як сказали в Мінсільгосппроді Білорусі, наразі білоруська сторона знаходиться в режимі очікування відповіді від Держветфітослужби України.

Нагадаємо, що Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово припинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, сприйнятливих до АЧС, продукції і сировини з них.

3 березня 2012 року Департаментом ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі було надіслано офіційного листа голові Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Івану БІСЮКУ з проханням направити протоколи випробувань та іншу наявну в його відомстві інформацію за кожним випадком виявлення невідповідності безпеки білоруської продукції.

Цього ж дня від української сторони на адресу Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Білорусі надійшов запит із переліком питань щодо діючої в Республіці Білорусь системи державного контролю за безпекою харчових продуктів.

5 березня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі заявив, що білоруська сторона має намір знайти взаєморозуміння з українською стороною і не запроваджуватиме у відповідь обмежувальні заходи стосовно України.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР’ЯНОВ заявив, що вже найближчим часом країнам вдасться вирішити всі проблемні питання і постачання м'ясомолочної продукції з Білорусі в Україну поновиться.

При цьому, на його думку, проблема з постачаннями виникла не через якість білоруської продукції, а через якість обміну інформації.