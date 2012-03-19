Психіку миколаівських ґвалтівників перевірять лікарі

Офіційна експертиза на осудність трьох заарештованих за згвалтування і спробу вбивства в Миколаєві Оксани Макар ще не проводилась

Молоділюди, які зґвалтувалиінамагалисяжорстоковбитив Миколаїві ОксануМакар-осудні.ТакоговисновкудійшовголоваАсоціаціїпсихіатрівУкраїниСеменГлузман,подивившисьвідеозізнанняодногозних,плиточникаЄвгенаКраснощока, якийзізнався,щосаме віндушивдівчину.



«Вінне справляє враженняхворої людини, вінабсолютноадекватний», -сказавГлузмангазеті"Сегодня".



ПротевМВСжурналістамсказали,що офіційнаекспертизанаосудністьтрьохзаарештованихще непроводилася.



Про матірКраснощокавМиколаєвікажуть,що післятого, що сталося,вонанамагаласяповіситися,але їїврятувавдругий син.А матидругого учасникатрагедії, АртемаПогосяна, вважає,що синпідписавсяпід тим,чого неробив.



ОксанаМакар перебуває вДонецькомуопіковомуцентрі.Їїстан дужетяжкий.Унеділюлікарірятувалидівчинілегені,аоперація, заплановананавівторок, поки підпитанням.

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