У Луганській області - 3 тисячі хворих із активною формою туберкульозу

У Луганській області на сьогоднішній день проживає 3,1 тис. хворих із активною формою туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Галина РОЄНКО.

За її словами, Луганська область займає п`яте місце за захворюваністю на туберкульоз в Україні після Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей.

Разом із тим, за останні 5 років у Луганській області рівень захворюваності на туберкульоз знизився на 28,5%, а рівень смертності – на 27%.

За словами Г.РОЄНКО, лікування класичного туберкульозу коштує в середньому тисячу доларів за курс лікування, оскільки вітчизняні препарати недорогі. Середній курс лікування хіміорезистентного туберкульозу обходиться державі в середньому в 1,5 тис. доларів на місяць.

«Максимальний курс лікування становить 3 роки, а мінімальний – 20 місяців. Деякі препарати коштують по 200-500 грн.», - уточнила Г.РОЄНКО.

Вона також повідомила, що в найближчі 5 років у Луганську область надійдуть додаткові асигнування на боротьбу з туберкульозом у розмірі 1,5 млн. доларів. Ці кошти підуть на лікування стійких форм туберкульозу та різні напрямки своєчасної діагностики.

Довідка УНІАН. Кожну годину в Україні реєструється 4 хворих із туберкульозом, і кожну годину один такий хворий вмирає, серед них - діти, кількість яких із кожним роком збільшується. Щорічно в нашій країні вперше реєструється до 40 тисяч хворих на туберкульоз, вмирає 10 тисяч. Сьогодні 500 тисяч українців перебувають на диспансерному обліку з приводу туберкульозного захворювання, з них 90 тисяч - із відкритою формою. Разом із тим, в Україні виліковуються лише 50% хворих на туберкульоз, лише кожен другий виходить із хвороби здоровою людиною.