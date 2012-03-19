Керівник санаторію у Криму провернув аферу з продуктами і ремонтом на 8,5 млн

Керівник санаторію в Євпаторії провернув аферу з продуктами і ремонтом здравниці, привласнивши 8,5 млн. грн., повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції Державної податкової служби в Криму.

Порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу за фактом заволодіння грошима в особливо великих розмірах.

"Санаторій у 2008-2011 рр. уклав договори на 11 млн. грн. з трьома фірмами на постачання продуктів, ремонт теплотраси і підготовку своїх об`єктів до курортного сезону. Гроші переказали на рахунки підприємств. Вартість невиконаних робіт і послуг, згідно з висновком експертів, становить 8,5 млн. грн. Їх привласнив керівник", - сказано в прес-релізі.

Назву здравниці і прізвище її директора податкова не повідомила.