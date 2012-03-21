Пітбультер'єр покусав господиню і взяв у полон її чоловіка

У Запоріжжі, ймовірно, хворий на сказ пітбультер`єр покусав двох людей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Запорізькій області, сьогодні біля опівночі на телефон «102» від жителів Шевченківського району Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що пес напав на своїх господарів.

«На вулиці люди побачили скривавлену 30-річну сусідку: вона вибігла на проїжджу частину і знепритомніла», - повідомили у міліції.

Жінку доставили до лікарні, а на місце події для з`ясування обставин виїхали слідчо-оперативна група Шевченківського райвідділу, Запорізького міського управління ГУМВС України у Запорізькій області і співробітники кінологічного центру, яким довелося рятувати другу жертву пса.

«34-річний чоловік опинився у полоні у власного пса. Господар лежав у будинку на ліжку, і боявся поворушитися: тільки-но він намагався встати і вийти з кімнати, собака кидався на нього і кусав», - повідомили у міліції.

Звільнити чоловіка вдалося завдяки кінологам, які відвернули на себе увагу тварини, і дали господарю пса можливість вибігти з кімнати.

З рваними ранами правої руки і спини постраждалого доставили до лікарні. Пітбультер`єра відправили до обласної ветеринарної станції для перевірки на сказ.

За фактом пригоди проводиться перевірка.