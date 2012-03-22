У Харкові - напад на караул військової частини: є загиблі і поранені

У Харкові скоєно напад на караул військової частини радіотехнічних військ, загинув один військовослужбовець.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, напад на караул було скоєно сьогодні близько 4.00 з метою заволодіння зброєю.

Внаслідок нападу загинув один військовослужбовець, поранення отримали начальник караулу, старший лейтенант та старший солдат. Один нападник, 33-річний мешканець Харкова, був застрелений, іншого - 42-річного харків’янина - затримано.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.