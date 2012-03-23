Українцю, який розстріляв у Румунії жінку з дитиною, дали довічне

Шевченківський районний суд Чернівців засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна 52-річного чернівчанина, який у Румунії під час пограбування помешкання розстріляв з вогнепальної зброї жінку з дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, слідством встановлено, що 17 лютого 2010 року чернівчанин, який нелегально перетнув українсько-румунський кордон, проник у помешкання жительки м.Сірет (Румунія), де з метою заволодіння майном двічі вистрілив із вогнепальної зброї в голову господарки квартири. Він також здійснив постріл через подушку в голову п’ятирічної доньки потерпілої, яка стала свідком вбивства матері.

Після цього злочинець викрав із помешкання значну кошти, еквівалентні майже 160 тис. грн., і втік з місця вчиненого злочину, заховавши зброю. Наступного дня вбивцю затримали правоохоронні органи Румунії.

Згідно з угодою між Україною і Румунією, якщо злочин, що вчинив громадянин іншої країни за кордоном, визнається злочином в сусідній країні, то злочинця передають правоохоронцям країни проживання.

При визначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, а також те, що чернівчанин уже тричі був засуджений до позбавлення волі і становить небезпеку для суспільства.