На Буковині підпалили автомобіль активіста «Батьківщини»

У селі Росошани Кельменецького району Чернівецької області сьогодні вночі невідомі підпалили автомобіль сільського голови, активіста ВО «Батьківщина» Петра УСА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації «Батьківщини», пожежні, які прибули на місце події, виявили сліди підпалу і взяли зразки матеріалів на експертизу.

За словами жителів села, П.УС намагається «впорядкувати у селі і направити у відповідне чинному законодавству русло земельні питання. Саме це, за неофіційними даними, могло стати причиною неприязні до чоловіка з боку недругів», йдеться у повідмленні.

Керівництво облорганізації «Батьківщини» поки що утримується від коментарів, очікуючи на офіційні висновки правоохоронців.