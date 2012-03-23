Тернопіль відреагував протестом на ініціативу Януковича про другу державну мову

Сьогодні під стінами Тернопільської облдержадміністрації більше 100 активістів політичних партій і громадських організацій протестували проти намірів надати російській мові статус державної.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", у пікеті, серед інших, взяли участь активісти партій «Фронт Змін», «Громадянська позиція», ВО «Свобода», «Наша Україна», Української партії, УРП, громадських організацій «Український вибір - 2012», «Українська справа», Товариство політичних в’язнів та репресованих. Близько 80 учасників акції протесту - активісти кампанії «Український вибір - 2012» з семи районів області.

Пікетувальники тримали плакати: «Захисти мову – врятуй Україну», «Мова – душа нації», «Русифікаторів – до суду».

За словами співкоординатора громадської кампанії «Український вибір - 2012», депутата міської ради Тернополя Олега ВІТВІЦЬКОГО, Тернопільщина перша відреагувала акцією протесту проти антиконституційних ініціатив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Учасники акції вимагали від Тернопільської обласної та міської рад, щоб на найближчих сесіях депутати звернулися до найвищих посадових осіб держави і донесли позицію громади міста та області.

Як наголосив під час акції протесту координатор Тернопільського обласного Комітету опору диктатурі, депутат обласної ради Степан БАРНА, влада вкотре влаштовує провокацію і маніпулює питанням мови. «Це є нічим іншим як блюзнірством. Влада чинить наругу на українською історією, мовою і Конституцією», - відзначив С.БАРНА.

Він повідомив, що з Тернополя розпочинається загальнонаціональна кампанія протесту проти свавілля влади. С.БАРНА закликав політичні і громадські організації приєднатися до цього руху. «Я думаю, що за нами буде вся Україна», - підкреслив він.

Депутат міської ради, голова обласної організації партії «Наша Україна» Петро МАНДЗІЙ наголосив на тому, що громадськість повинна дати оцінку українофобським діям влади під час найближчих парламентських виборів.

«Виглядає абсурдом той факт, що на 21-му році української незалежності влада говорить про українську мову як про другу державну. Українці повинні встати з колін і захистити свої права», - відзначив П.МАНДЗІЙ.

Свої вимоги протестувальники виклали у резолюції, яку передали голові обласної ради.