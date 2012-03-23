МВС: Оксану Макар гвалтували двоє підозрюваних

Оксану МАКАР гвалтували двоє підозрюваних.

Як пише миколаївський веб-ресурс www.novosti-n.mk.ua, про це начальник Управління МВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК повідомив на сесії обласної ради.

Він зазначив, що в барі «Рибка» дівчина була з двома хлопцями, які пішли її проводжати у бік будинку, де жив третій затриманий. У магазині вони придбали спиртне, в кіоску – презервативи й вирушили на квартиру до третього підозрюваного.

«Вони всі разом розпивали спиртні напої, після чого вона пішла в кімнату, де двоє хлопців вступили з нею в інтимний зв'язок. А коли вона почала погрожувати їм, один із них її задушив», – повідомив В.ПАРСЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували її, після чого, щоб приховати сліди злочину, задушили й спробували її спалити.

У потерпілої опіки 55% тіла. Дівчині ампутували руку. О.МАКАР 16 березня спецрейсом перевезли до Донецького опікового центру. Лікарі оцінюють стан О.МАКАР як дуже важкий.

16 березня кримінальну справу, порушену стосовно трьох чоловіків, які згвалтували й намагалися вбити О.МАКАР, передано в Головне слідче управління МВС України.