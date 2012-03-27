Лама у Київському зоопарку померла від ниркової недостатності

12-річна лама Дар’я у Київському зоопарку померла від ниркової недостатності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар зоопарку Анжеліка Комарова, посилаючись на попередні результати експертизи, яку проводили незалежні фахівці – спеціалісти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Більш детальна інформація щодо причин трагічного випадку буде відома у середу, 28 березня.

За словами прес-секретаря, у суботу, 24 березня, доглядачі побачили, що лама не піднімається з місця, що їй не притаманно, і викликали ветеринарів.

Після огляду тварини виявилось, що Дар’я помирає і допомогти їй вже не можна. Перед цим лама не хворіла і почувалася, судячи з її вигляду та поведінки, нормально.

Як уточнила А.Комарова, це та сама лама, яка на Різдво народила дитинча. На сьогодні малеча вже може самостійно їсти, тому в зоопарку сподіваються, що з ним усе буде нормально, тим більше, його батько – лідируючий самець у групі лам зоопарку. На сьогодні у колекції залишаються 5 лам разом з дитинчам.