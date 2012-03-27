ВРЮ просять звільнити суддів, які виявили милість до депутата-вбивці

Вища рада юстиції перевірить дії суддів, які звільнили в залі суду екс-депутата Софіївського району Дніпропетровської області Олександра Тарана, який в 2010 році вбив чоловіка у його власному будинку з вогнепальної зброї.

Про це «Коментарям:»повідомив народний депутат Дмитро Шпенов, який написав відповідне звернення до ВРЮ.

«Голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко доручив перевірити відомості, вказані в моєму депутатському зверненні, в якому я прошу звільнити суддів Довгінцевського суду Кривого Рогу за порушення присяги», - розповів Шпенов.

Депутат підкреслив, що буде домагатися не тільки того, щоб екс-депутат поніс справедливе покарання за свій злочин, але й звільнення суддів і відкриття щодо них кримінальної справи за винесення неправосудного рішення.

Нагадаємо, в 2010 році екс-депутат Софіївського району Дніпропетровської області Олександр Таран із незареєстрованої зброї вбив чоловіка на очах членів його сім`ї та односельців.

Криворізький районний суд Дніпропетровської області засудив Тарана на 14 років. Апеляційний суд повернув справу до суду першої інстанції на повторний розгляд.

Як повідомляли «Коментарі:», 21 березня 2012 Довгінцевський суд Кривого Рогу виніс вирок, згідно з яким екс-депутат отримав два роки умовно і був звільнений в залі суду.