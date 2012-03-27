ЗМІ: Максима Курочкіна розстріляв кілер Жора Армані

27 березня виповнюється п`ята річниця смерті епатажного російського підприємця Максима Курочкіна на прізвисько Макс Бєшений. Його убив колишній спецназівець, спортсмен і кримінальний авторитет на прізвисько Жора Армані.

Куля наздогнала Курочкіна біля виходу зі Святошинського суду Києва, де йшов процес у кримінальній справі про вимагання, в якому він звинувачувався. За чотири місяці до цього його затримали у Бориспільському аеропорту після прильоту з Москви. Від пострілу кілера постраждав і конвоїр Андрій Литвинчук, на щастя, не настільки серйозно, повідомляє «Сегодня».

Справу № 50-4578 за фактом вбивства Курочкіна порушила прокуратура столиці. Два місяці по тому до неї були долучені матеріали з іншої, яке вела прокуратура Київської області за фактом розстрілу в Плютах джипа з трьома знайомими Максима, в тому числі шефом його особистої охорони.

Важливий свідок назвав причетним до усунення Бєшеного якогось Тимофія Ратушного, 1976 року народження, росіянина, уродженця Дніпропетровська, колишнього спецназівця і спортсмена. При перевірці інформація підтвердилася, Ратушний був упізнаний по фотографії і ідентифікований як кримінальний авторитет Жора Армані.

У травні 2007 року Ратушному заочно пред`явили обвинувачення в умисному вбивстві, вчиненому небезпечним для життя інших людей способом. Він був оголошений в розшук. Суд дозволив його затримання і арешт. У квітні 2008-го Армані оголосили в міждержавний розшук. Справу передали до слідчого управління столичного міліцейського главку. Однак незабаром справу призупинили і відновили лише взимку 2011-го. Матеріали на Армані надійшли в Інтерпол та оперативні підрозділи міліції. З жовтня минулого року справа вже в Головному слідчому управлінні МВС України.

«Якщо Армані не прибрали, то заховали десь під чужим паспортом і змінили зовнішність. А попадеться - так Росія своїх громадян не видає. Тому на ділі Курочкіна можна ставити хрест», - сказали виданню детективи.