У патрульній службі Донецька стало ще на 4 коня більше

Патрульній службі Донецька до майбутнього чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 корпорація DMS подарувала чотирьох коней зі стайні чемпіона Кубка Volvo.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецького міського відділу міліції.

У повідомленні наголошується, що сьогодні представники фінансово-промислової корпорації DMS урочисто вручили начальникові Донецького міського УВС паспорта на чотирьох коней, які поповнили стайню міської патрульної служби.

Правоохоронці уточнили, що корпорація передала донецькому полку патрульної служби орловського і російських рисаків, а також українську верхову. Коні даних порід володіють спокійним характером, плавними, широкими, легкими рухами, хорошою рівновагою і легко підкоряється наїзникові, тому вони не замінні при патрулюванні паркових зон, зон відпочинку і територій проведення масових заходів, повідомили в прес-службі.

Ці коні (Люшон, Чарівник, Іртиш і Барон) в патрульну службу Донецька доставлені із стайні Першого Земленковського козачого кінного полку ім. Івана Сірка, де був вирощений не один чемпіон України і Європи з виїзду і конкуру.

У повідомленні нагадали, що на сьогодні Донецьк патрулюють 10 коней англійської і будьоннівської порід, а чотири даровані сьогодні коні стануть в донецькому полку першими з породи українських верхових.