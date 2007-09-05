”Арештований” голова РДА знайшовся і каже, що ”маски-шоу” замовлені з Хрещатика

Голова Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві Олександр СОТНИКОВ спростовує заяву депутата Дніпровської райради Тараса КРИВОРУЧКА про те, що він сьогодні не з`являвся на робочому місці впродовж усього дня.

Про це О.СОТНИКОВ заявив УНІАН, додавши, що той хотів видати «бажане за дійсне».

За його словами, у нього сьогодні був запланований робочий день, розписаний буквально щохвилини. З ранку він провів об`їзд району, вивчаючи ситуацію з підготовки місцевих служб до осінньо-зимового сезону. Після цього, повідомив О.СОТНИКОВ, відбулася зустріч з працівниками соціальних служб району. На сьогодні у нього також запланована зустріч з викладацьким колективом школи №66.

Крім того, повідомив голова Дніпровської РДА, учора увечері після спілкування з представниками правоохоронних органів він побував у школі №182, де провів зустріч з педколективом.

Таким чином, відзначив О.СОТНИКОВ, робочий день був заповнений діловими зустрічами поза стінами адміністрації, і, можливо, що його не могли застати в робочому кабінеті.

Учорашній «візит» до нього слідчих голова Дніпровської РДА назвав «черговим «маски-шоу» на замовлення Хрещатику, 36». О.СОТНИКОВ припускає, що таким чином на нього хочуть вплинути з боку команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, і він вважає, що це продовжуватиметься, оскільки він не збирається міняти своїх поглядів і переконань.

Попри такі дії з боку представників міської мерії, О.СОТНИКОВ, за його словами, має намір впритул займатися проблемами району.

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпровської райдержадміністрації О.СОТНИКОВ був затриманий правоохоронними органами 4 вересня під час робочої наради із заступниками в залі засідань РДА. Після цього правоохоронці відвезли О.СОТНИКОВА на його квартиру, де провели обшук. Напередодні в офіційній заяві Генеральна прокуратура відзначила, що обшук у квартирі О.СОТНИКОВА проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо його заступників за отримання хабара.

Прес-секретар О.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК повідомила, що сьогодні, 5 вересня, він повернувся на своє робоче місце до Дніпровської РДА. “Ми сьогодні працюємо у звичному робочому режимі”, - повідомила прес-секретар.

Водночас, депутат Дніпровської райради Тарас КРИВОРУЧКО заявив сьогодні УНІАН, що «інформація про те, що СОТНИКОВ сьогодні присутній на своєму робочому місці, не відповідає дійсності». «Ні вчора увечері, ні сьогодні на роботі його не було. Місце перебування голови РДА нам зараз невідоме», - сказав депутат.