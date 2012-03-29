«Беркут» півтори години «маринував у бобіку» американського інвестора

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив сам громадянин США І.Каліхман у присутності свого адвоката.

За його словами, інцидент стався 27 березня у приміщенні готелю неподалік Рівного, куди правоохоронці приїхали, щоб, згідно з рішенням суду, провести обшук в офісі ТзОВ «Нерудтехпром».

«Готель знаходиться за іншою адресою, і тут немає фірми «Нерудтехпром», а готельний комплекс майже півроку вже належить дочірньому підприємству «Ю енд Ай Інтернешнл»…У мене вимагали ключі від офісу й хотіли забрати мобільний. Потім підійшли «беркутівці», вирвали мобільний телефон і силою запхали в міліцейський «бобік», де протримали півтори години», - розповів І.Каліхман.

За його словами, конфлікт з правоохоронцями, ймовірно, виник після того, як два його партнери по бізнесу (співвласники ТзОВ «Нерудтехпром») не захотіли повертати йому борг, а згодом, написавши відповідну заяву у прокуратуру, спробували незаконно привласнити спільне майно, основу якого становлять готельний комплекс та кілька автозаправок.

І.Каліхман повідомив, що майже три години міліція не допускала до нього адвоката. Перед тим, як американця кинули в «бобік», він встиг повідомити про пригоду дружину в США. І лише після її дзвінка в американське посольство міліція випустила його із загратованої машини.

Відразу ж після прес-конференції І.Каліхмана, де були присутні і високі чини рівненської міліції, зокрема, начальник слідчого управління УМВС України в області Анатолій Грицишин і начальник обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Сергій Просяник, керівник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко та ін., відбулася прес-конференція в облуправління внутрішніх справ.

«Такі дії міліції зумовлені порушенням кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбачено частиною 5 статті 191 Кримінально кодексу України. Йдеться про привласнення чи розтрату чужого майна, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах. Відповідні матеріали надійшли з обласної прокуратури», - зазначають в офіційному коментарі в обласному МВС.

Правоохоронці також повідомили, що ніяких дзвінків з Києва на предмет звільнення затриманого не було, а вони діяли в рамках законодавства.

«Це предмет для службового розслідування. Ні, це – не затримання. Можливо, не будемо вдаватися в процесуальні тонкощі – затримання, стадія затримання… Да, попередження правопорушення, да! «Пресіченіє», російською, правопорушення. В його діях було видно явні ознаки правопорушення. Крапка», - пояснив дії правоохоронців А. Грицишин.

І.Каліхман на розповів, що в 2000 році започаткував готельний бізнес у селі Біла Криниця Рівненського району. Каже, що його партнерами стали Євген К. та рівнянин Олег С. Їм він під чесно слово позичив тоді по 50 тис доларів. Під заставу власного бізнесу в США І.Каліхман взяв кредит 850 тис. доларів. Інвестував їх у будівництво готелю та заправки. Конфлікт виник після того, як компаньйони відмовилися повертати борг і спробували привласнити готельний комплекс, сказав громадянин США.