Львів продовжує дарувати левів: тепер Дніпропетровську

Завтра, 30 березня, в рамках проведення у Дніпропетровську Днів Львова місту подарують скульптуру лева.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Днями Львова ми руйнуємо багато стереотипів, які існують в Україні про Львів, – показуючи, яким насправді привітним є наше місто і його мешканці. З іншого – ми залучаємо нових туристів до міста, аби розвивалась наша туристична інфраструктура. А це заклади харчування, готелі, сфера послуг. Адже це і робочі місця наших львів’ян, і кошти до бюджету», - зазначив начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Андрій Москаленко.

Офіційне відкриття Днів Львова у Дніпропетровську планується о 12.00 на площі Європейській, де впродовж наступних двох днів волонтери розповсюджуватимуть ексклюзивні листівки «Запрошуємо до Львова».

Ввечері дніпропетровці зможуть насолодитись виступом гурту ShockоlaD та вуличною виставою «Глорія» театру «Воскресіння». Ще жителі міста матимуть можливість продегустувати і купити найсмачнішу продукцію від партнерів заходу – львівських компаній.

Заступник міського голови Львова Василь Косів прочитає місцевим студентам лекцію на тему: «Львів – культурна столиця». Окрім того, дніпропетровським школярам подарують книжки зі Львова, а в централізованій системі публічних бібліотек міста для дорослих відбудеться зустріч з львовознавцем Ільком Лемком, який презентуватиме авторські роботи.

Минулого року Дні Львова успішно відбулися у Харкові, Одесі та Луганську. Набула розголосу історія про багаторазове руйнування скульптури лева - подарунка Львова, у Луганську. Також Львів презентував себе у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка та Національному університеті «КПІ».