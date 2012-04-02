Дипломат: Українців серед загиблих у тюменській катастрофі немає

Про це УНІАН повідомив високопоставлений український дипломат.

«Інформація перевіряється. На даний момент, за наявними даними, громадян України на борту не було», - сказав співрозмовник агентства.

На сайті МНС Росії опубліковано прізвища пасажирів і членів екіпажу, що були на борту.

Водночас авіакомпанія «ЮТейр» повідомляє, що на даний час вертольотами до лікарень міста Тюмені доставлено 12 постраждалих пасажирів. Імена і прізвища постраждалих розміщені на сайті компанії.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в аеропорту Тюмені під час зльоту впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс «Тюмень – Сургут». На борту було 43 особи - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу. За останніми даними, загинув 31 чоловік, 12 травмовані. Обидва самописці літака вилучені з-під фюзеляжу.