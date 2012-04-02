Розпочався весняний призов в армію

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

У квітні-травні 2012 року на строкову військову службу призиватимуть громадян України чоловічої статі 1987-1994 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Загалом планується призвати 21 тисячу 400 осіб. У тому числі до лав Збройних Сил України буде призвано 15 тисяч осіб, до Внутрішніх військ МВС України – 5200 осіб та Державної спеціальної служби транспорту – 1200 осіб.

Проведення призовної кампанії “Весна – 2012” забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Одночасно з призовом громадян організовано відбуватиметься звільнення в запас зі Збройних Сил України солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у квітні-травні 2011 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України, призваних у жовтні-листопаді 2010 року.