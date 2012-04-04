Справу мажора Ландіка повернули до райсуду

За словами адвоката Ландіка Юрія Березовського, апеляційний суд повернув справу в Ленінський райсуд для усунення «процесуальних порушень».

Як повідомляє «Сегодня», адвокат навів приклад одного з таких порушень – райсуд належним чином не ознайомив учасників процесу з протоколами судових засідань.

У той же час, як розповів нам адвокат постраждалої Ігор Зазимкін, він нічого не знає про те, що справу передали до районного суду і збирається 24 квітня йти до апеляційного суду.

Нагадаємо, 19 січня 2012 Ленінський райсуд міста Луганська визнав сина народного депутата України від Партії регіонів, депутата Луганської міськради Романа Ландіка винним у побитті 20-річної моделі Марії Коршунової та засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Депутата відпустили прямо в залі суду. У СІЗО він провів близько шести місяців.