Суд виніс вирок Ландіку

Ленінський суд Луганська засудив депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА до трьох років позбавлення волі з відстрочкою від відбування покарання на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні, 19 січня.

Суд зобов`язав Р.ЛАНДІКА не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

Також суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на підписку про невиїзд і звільнив Р.ЛАНДІКА з-під варти в будинку суду.

Під час оголошення вироку приблизно в 11.15 в залі суду почулися крики з вулиці. Будинок суду пікетували три активістки організації Femen. Свою акцію вони почали на вулиці, потім увірвалися в будинок суду і спробували потрапити на другий поверх, де йшло засідання суду.

Міліція їх блокувала на першому поверсі і вивела через службовий вхід. Активісток Femen заштовхали в машину і повезли у відділення.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ. Відеозапис биття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДІКА під вартою до оголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

8 грудня постраждала М.КОРШУНОВА підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.