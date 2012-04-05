Затримано підозрюваних у вбивстві лікаря-депутата

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, обоє підозрюваних – жителі Львівської області, 1967 та 1968 років народження, раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі. Під час спецоперації з їх затримання намагалися чинити опір працівникам міліції.

На даний час вже отримано беззаперечні докази їх причетності до скоєння цього злочину. Обох - арештовано, триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2010 року на власному подвір’ї у селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівщини було виявлено зв’язаний труп головного лікаря Пустомитівської центральної лікарні, кандидата у депутати від «Єдиного центру» Я.Федини з ознаками насильницької смерті.