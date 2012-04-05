Україна готова розширити прийом студентів з Азербайджану
00:54, 05 квітня 2012Суспільство
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Україна готова розширити перелік спеціальностей у вищих навчальних закладах для студентів із Азербайджану.
Прем`єр-міністри Азербайджану та України. Фото Олега Маркевича / POOL / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні в ході зустрічі з прем'єр-міністром Азербайджану Артуром Расі-заде.
«Багато ваших студентів здобуває освіту в Україні. Ми готові розширити для вас можливості прийому ваших студентів до наших вишів на потрібні для вас спеціальності», - сказав М.Азаров.
Також прем'єр-міністр України відзначив необхідність активізації співпраці двох країн у туристичній та культурній сферах.
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