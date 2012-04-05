Рівненські атомники бояться сусідства із птахами

Як повідомили УНІАН в управління інформації РАЕС, ця проблема актуальна особливо у період гніздування птахів, які часто полюбляють обирати місця для гніздування на електроопорах пристанційних вузлів енергоблоків, на високовольтних лініях електропередач, на висотних будівлях АЕС.

Фахівці АЕС вважають, що таке сусідство птахів та атомників загрожує не лише життю пернатих, а й може призвести до серйозних збоїв у роботі електроустаткування атомної станції. На станції проаналізували вплив птахів на електрообладнання Рівненської АЕС з 1988 по 2011 рік і прийняли рішення придбати обладнання, яке б мінімізувало їхній вплив на безпечну і стабільну роботу енергоблоків. Це так звані протипосадкові пристрої та біоакустичний відлякувач птахів виробництва американської фірми. Наразі пристрій проходить дослідну експлуатацію на обмеженій ділянці - в районі порталів та опор пристанційного вузла енергоблоку №3.

Як зазначили на АЕС, механізм роботи відлякувача доволі простий: з певною періодичністю він видає звуки хижих птахів. Програма сама обирає, які звуки і з яким інтервалом імітувати. Пристрій абсолютно безпечний як для птахів, так і для людей. Вже у цьому сезоні кількість гнізд у зоні покриття відлякувала порівняно з попередніми роками зменшилася на 60%. Проте, за висновками орнітологів, близько 15% птахів є глухими, на них прилад не діє. Тому на пласких ділянках порталів відкритих електроустановок були додатково встановлені так звані протипосадкові пристрої (шипи), йдеться у повідомленні.

У 2012 році рівненські атомники планують придбати ще два аналогічні пристрої, які встановлять на пристанційних вузлах енергоблоків №1 та №2.