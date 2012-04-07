У Кривому Розі вибухнув кисневий балон

Як повідомляє прес-служба МНС України від міліції до МНС надійшло повідомлення про вибух у Довгінцевському районі Кривого Рогу.

При перевірці вказаної інформації було встановлено, що вибух кисневого балону стався вранці при проведенні зварювальних робіт на будівельному майданчику ВАТ «КриворіжІндустрБуд» на вул. Акціонерній.

Унаслідок вибуху загинув слюсар 1951 р.н., ще одна людина була госпіталізована.

На місці події працювали міліція, рятувальники, лікарі швидкої медичної допомоги.