11-річний школяр повісився на дереві на власному подвір’ї

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, це сталося вчора, 6 квітня. 11-річний учень 5-го класу місцевої школи повісився на дереві на своєму подвір’ї.

За фактом смерті неповнолітнього слідчий відділ Нововоронцовського райвідділу міліції проводить розслідування.

Попередньо встановлено, що дитина проживала у відносно нормальній сільській сім'ї. Батьки, 36-річний батько і 31-річна мати, раніше не судимі, офіційно вважаються безробітними і заробляють на життя різними підробітками по селу. У сім'ї є ще двоє дітей – двоє хлопчиків 2007 і 2010 років народження. Разом з тим у 2007 році дана сім'я перебувала на обліку в місцевій райдержадміністрації як така, де «батьки вживають алкоголь».

У школі загиблий хлопчик характеризується позитивно. Проте за інформацією сусідів, дитина останнім часом була замкнутою, його пригноблювало те, що батьки часто випивають. Встановлено, що безпосередньо перед суїцидом хлопчик телефонував батькам, які випивали у знайомих.

За фактом суїциду неповнолітнього прокурор Нововоронцовського району порушив кримінальну справу за ст.120 ч. 3 Кримінальні кодексу України (доведення до самогубства).

Також районна прокуратура проводить, у рамках правозахисної діяльності, перевірку стосовно батьків загиблої дитини відповідно до ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною), а також щодо районної служби у справах неповнолітніх.