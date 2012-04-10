Суд врятував Юрія Бойка від вибачень «Дзеркалу тижня»

Як пише zn.ua, постанову зачитав суддя Анзор Саадулаєв сьогодні, 10 квітня.

«Дзеркало тижня. Україна», після отримання мотиваційної частини постанови, подаватиме позов до апеляційного суду.

Як повідомлялося, в липні 2011 року «Дзеркало тижня. Україна», журналісти Юрій Ніколов і Олексій Шалайський подали позов до Печерського суду м. Києва до Ю.Бойка за його твердження про те, що публікація у виданні статті під назвою «Вишка для Бойка» за результатами журналістського розслідування є «заказухою».

Видання і журналісти просили суд зобов'язати Ю.Бойка спростувати його висловлення через інформагентство УНІАН. Матеріальні вимоги у позові відсутні.

Раніше у коментарі УНІАН міністр повідомив, що має намір звернутися до СБУ з проханням знайти замовників статті «Вишка для Бойка». «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з'ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків», – заявив тоді Ю.Бойко.

Як нагадує zn.ua, у статті йшлося про тендер компанії «Чорноморнафтогаз», на якому вона придбала за 400 млн дол. бурову установку, тоді як на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн дол. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов'язані зарубіжні фірми.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця у ціні у 150 млн дол.) буде витрачена на додаткові товари і послуги, документального підтвердження чому не надано дотепер.