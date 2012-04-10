Китайці зацікавились українським агроринком

Відповідний меморандум про наміри підписаний 9 квітня, повідомила УНІАН прес-служба компанії, не уточнивши при цьому умов фінансування.

Згідно з меморандумом, інвестиції китайської компанії CAMC Engineering Co., Ltd. (підрозділ Sinomach) будуть направлені на будівництво елеваторів, протеїнових кластерів з виробництва свинини і птиці, а також на модернізацію цукрових заводів і створення спільного підприємства зі складання сільськогосподарської техніки на потужностях ПАТ «Агромаш І-Ф» (Івано-Франківськ). Надалі сільгосптехніка реалізовуватиметься в Україні.

За словами генерального директора і власника компанії UkrLandFarming Олега Бахматюка, ця угода свідчить про зацікавленість вагомих китайських гравців українським ринком і територією України як можливого спрямування для інвестицій, особливий інтерес у них викликає аграрний сектор, зокрема створення нових елеваторних потужностей, а також виробництво сільськогосподарської техніки.

Крім того, делегація UkrLandFarming провела зустріч з керівництвом China Exim Bank, під час якої керівництво банку висловило підтримку співпраці між ULF і САМСЕ, зазначивши, що фінансова установа готова підтримувати проекти обох сторін.

Довідка УНІАН. Ukrlandfarming PLC є найбільшим агрохолдингом в Євразії, який займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів, виробництвом цукру, вирощуванням великої рогатої худоби і дистрибуцією техніки, добрив і насіння. Земельний банк компанії становить понад 500 тис. га.

У структуру холдингу входить 111 горизонтальних сховищ для зерна, 6 насінних заводів, 19 птахофабрик, 9 ферм з вирощування курей-несучок, 3 репродуктори, 3 селекційні господарства, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання, завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудс», 6 цукрових заводів, 19 м'ясокомбінатів і 2 заводи з виробництва шкіри. Компанія налічує 68 тисяч голів ВРХ. Кінцевим бенефіціаром і генеральним директором компанії є Олег Бахматюк.