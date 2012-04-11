Бордель з українками діяв у Польщі 10 років

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала прес-секретар Тарнувської окружної прокуратури, котра займається цією справою, Ельжбета Поточек-Бара.

Вона відзначила, що польські правоохоронці, крім організаторів – чоловіка та жінки, затримали ще четверо учасників злочинної групи. Суд для усіх них обрав запобіжний захід у вигляді арешту до кінця травня.

Учасникам злочинної групи, серед яких двоє чоловіків та двоє жінок, загрожує від 1 місяця до 5 років ув’язнення.

Співрозмовник агентства зазначила, що польське законодавство не карає за заняття проституцією, а лише за сутенерство, зауваживши, що жодну з 22 українок, яких допитали в рамках слідства, не було затримано.

«Результати допитів свідчать, що їх було більше, але ми не можемо точно сказати, скільки», - сказала прес-секретар, відповідаючи на запитання, скільки українок працювало на зловмисників.

Е.Поточек-Бара сказала, що в орендованій організаторами квартирі постійно працювали 4-5 жінок, зауваживши, що серед них були теж громадянки Польщі.

Представник прокуратури відзначила, що усі вони працювали добровільно, могли вільно виходити з місця, де перебували, а деякі навіть після поїздок до України кілька разів поверталися на цю роботу до Польщі.

«Не було так, що їх зачинили та не давали виходити… Не було безпосереднього примушування чи погроз застосування сили, були певні його елементи, які полягали в тому, що в них забирали паспорт та накладали на них фінансові санкції», - сказала співрозмовник агентства.

За її словами, українки мали можливість піти в поліцію та повідомити про те, що їх змушують займатися проституцією, але таких випадків не було.

Вона зауважила, що організатори борделю самі та за допомогою громадянки України шукали у Львівській області дівчат, яким пропонували роботу у Польщі, але не завжди уточнюючи, про яку саме роботу йдеться.

За даними слідчих, злочинці оформляли українок на офіційну роботу в іншу фірму, платили за них податки та давали їм половину суми від базової ставки за послуги, яка становила від 25 до 50 євро.

За даними польських слідчих, організатори борделю за десять років його діяльності заробили майже 1,35 млн євро.

Прес-секретар зауважила, що українкам не доводилося платити за влаштування на роботу, але «кілька сотень доларів» отримувала за кожну з «рекрутованих» дівчат посередниця з України.

Співрозмовник агентства зауважила, що українкам, котрі працювали у цьому борделі, було від 18 до 30 років.

Прес-секретар додала, що після виявлення злочинної групи більшість з них виїхали з Польщі, зауваживши, що жодна з них, за даними слідчих, не зверталася за допомогою до міжнародної організації La strada, яка допомагає жертвам торгівлі людьми.