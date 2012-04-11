Потрійне вбивство в Чернухіному розкрили «по гарячих слідах»

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який убив 70-річну пенсіонерку-інваліда, її чоловіка та їх 19-річного внука.

Злочин стався 10 квітня у приватному будинку в селищі Чернухіне Перевальського району.

38-річна дочка убитих пенсіонерів повідомила міліції, що вбивцею є її колишній співмешканець.

У встановленні місцезнаходження і затриманні підозрюваного брав участь весь особовий склад райвідділу і кінологи з собаками. Його було затримано вже через кілька годин після скоєння злочину.

Чоловік не заперечує свою вину, але сказав, що не хотів нікого вбивати. За його словами, на злочин його штовхнули постійні зради коханої жінки, складні стосунки протягом 12 років. Останнім часом він не раз погрожував, що забере у неї найдорожче.

Щодо затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.