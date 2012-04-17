На Донеччині горить шахта: гірників виводять на поверхню

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Єнакіївському теркомі Олександра Кучумова.

За його словами, сьогодні о 9.35 на шахті «Вуглегірська» на горизонті 700 м було виявлено задимлення.

У шахті в першу зміну працювали 144 гірники, всі шахтарі поінформовані про задимлення, їх виводять на поверхню. Станом на 13.15 жертв і постраждалих немає.

Силами воєнізованого гірничорятувального загону ведеться розвідка аварійної ділянки, визначається газова обстановка і необхідний обсяг робіт для ліквідації задимлення.

Точних причин займання поки що немає. Відомо, що раніше в районі задимлення проводилися роботи з погашення гірничої виробки.