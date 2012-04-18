Авіаквитки в Україні знову подорожчають

Як повідомляють «Комментарии», про це заявили в прес-службі авіакомпанії «АероСвіт», коментуючи проект наказу Міністерства інфраструктури України, яким пропонується підвищити пасажирський збір за забезпечення авіабезпеки

«Збір за забезпечення авіабезпеки в аеропорту входить в структуру ціни авіаквитка окремим рядком (security tax), відповідно авіаквитки на міжнародні рейси з вильотом з аеропорту «Бориспіль» подорожчають на $ 2, на внутрішні рейси - на $ 1,5», - сказали в прес- службі авіакомпанії «АероСвіт».

За словами прес-секретаря, дане підвищення пасажирського збору не позначиться на пасажиропотоці, якщо звичайно після цього не буде підвищення цін на інші послуги аеропорту.

Нагадаємо, згідно з проектом наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку від 26 березня 2008 року № 337», пропонується збільшити ставку аеропортового збору з $ 4 до $ 6 з кожного пасажира у міжнародному сполученні, а також з $ 1,5 до $ 3 - у внутрішньому.

Підвищення збору пов'язують зі значними витратами на приведення інфраструктури, якості обслуговування та рівня авіаційної безпеки до європейських стандартів. Міністерство планує залучити 67 млн. грн. на рік.