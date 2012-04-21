Прокуратура знайшла маленьких нелегалів у дитячому будинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, це з’ясувалося під час перевірки прокуратурою цього закладу, який підпорядковано службі у справах дітей облдержадміністрації.

Встановлено, зокрема, що в цьому закладі утримуються 34 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах або ж позбавлені сімейного виховання. Серед цих дітей - двоє неповнолітніх громадян держави Афганістан, які потрапили до України, порушивши правила перетину державного кордону.

На даний час працівники міграційної служби встановлюють місце знаходження батьків дітей-мігрантів, а прокуратура області та органи влади вживають заходів в інтересах цих дітей та вирішують питання про влаштування їх у відповідний пункт тимчасового розміщення біженців.