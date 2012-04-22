Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, подекуди грози

Завтра в Україні місцями очікуються невеликі дощі, подекуди грози, вночі та вранці на Закарпатті сильні дощі, лише у південній частині без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6-11°; вдень 18-23°, у західних областях 12-17°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у понеділок очікуються невеликі дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°. У Києві тмпература вночі 8-10°, вдень 20-22°.