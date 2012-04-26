«Слуги народу» хочуть повернути довіреності на авто

Щоправда, називатися тепер цей документ буде по-іншому – дозвіл на володіння транспортним засобом і використання його, пише "Комсомольська правда в Україні". Планується, що видавати цей документ будуть не нотаріуси, а даішники.

«Передаючи керування автомобілем третій особі, водій зобов'язаний оформити на нього дозвіл на право водіння. Це має внести ясність. Бо часом розшукати водія тієї чи іншої машини неможливо», - вважають автори законопроекту.

Експерти ж ініціативу нещадно критикують. "Це новий спосіб косити з водіїв гроші, судячи з усього", - каже юрист Микола Лукаш. "Можна тільки уявити, що почнеться у відділеннях Державтоінспекції! Адже за ці півроку тисячі автомобілів були продані і подаровані по так званій умовній довіреності. Тепер водіям доведеться шукати колишніх власників своїх авто і просити їх оформити документ. Але ж поки незрозуміло, скільки це задоволення буде коштувати", - додав він.