Чорнобильці не захотіли бачити Тігіпка й Азарова біля пам'ятників ліквідаторам

Як повідомили УНІАН у прес-службі НКН, сьогодні, 26 квітня, в Києві більш як двісті чорнобильців і афганців поклали квіти біля Меморіалу Чорнобильцям у Святошинському районі. Зокрема, квіти поклали ліквідатори, які залишилися в живих, із 731-го батальйону, сформованого з жителів Київщини, що працював на станції з 27 квітня по 23 травня 1986 року.

«Нинішня влада не виконала жодної своєї обіцянки перед чорнобильцями, - сказав член 731-го батальйону Володимир Резник. - Зі семиста членів нашого батальйону в живих залишилися менше сотні, з них половина мають жебрацькі пенсії, всі ми проходимо лікування за свої особисті гроші. А у ліквідаторів, які мають мінімальні пенсії, практично вся вона йде на щомісячний медичний пакет ліків».

За словами В.Резника, «живих ліквідаторів залишилося не так багато, але вони поклали своє здоров'я, щоб врятувати Київ і Україну від ядерної катастрофи, і заслуговують на людське ставлення і безплатне лікування».

«Ми багато разів голодували, проводили акції, влада в особі Сергія Тігіпка і Миколи Азарова минулого року обіцяли вирішити наші проблеми, але нічого не вирішили. І тому ми попередили, що не хочемо їх сьогодні бачити біля цього пам'ятника», - наголосив ліквідатор.

Голова організації «Ніхто, крім нас!» Олександр Ковальов після покладання квітів сказав: «В цей день пам'яті жертв Чорнобиля і жертв боротьби з режимом за свої права біля пам'ятника зібралися кращі люди країни. Ті, хто не замислюючись, в найперші дні на аварії знав, що віддає своє здоров'я, а може й життя, заради порятунку Києва і України. Всі вони - члени організації «Ніхто, крім нас!». І всі вони встають зараз один за одного під час акцій, як тоді вставали за нас з вами. Всі вони інваліди, але всі, хто ще може стояти, виходить на акції протесту за права своїх товаришів. Інваліди першої групи оголошують голодовку за своїх друзів. Їхня поведінка, їхнє життя і смерть гідні найглибшої нашої поваги. Дай Бог здоров'я тим, хто живий, і світла пам'ять тим, кого вже немає».

На питання журналістів, чому афганці й чорнобильці не вийшли на акції протесту, О.Ковальов сказав: «Ми не відмовляємося від боротьби. Просто сьогодні ми поминаємо товаришів».