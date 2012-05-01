Український першотравневий спокій бережуть 7 тисяч правоохоронців

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’яків з громадськістю МВС України, сьогодні святкові заходи відбуваються у 328 населених пунктах держави, де заплановано проведення 478 масових та інших заходів, присвячених Дню міжнародної солідарності трудящих.

Серед заходів заплановано проведення майже 200 мітингів, 29 демонстрацій, близько 60 концертів тощо.

Найбільш багатолюдні заходи заплановані на території Запорізької (понад 40 тисяч осіб), Луганської (майже 26 тисяч осіб), Донецької областей (понад 23 тисячі осіб) та у Криму (понад 33 тисячі осіб).

Як зазначили в МВС, загальна кількість учасників масових акцій становитиме понад 260 тисяч осіб.

У Києві планується проведення 7 масових заходів за участю понад 31 тисячі осіб. Охорону громадського порядку та безпеку громадян забезпечуватимуть майже 2 тисячі працівників органів внутрішніх справ та 550 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.