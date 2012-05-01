Симоненко повів комуністів по Києву маршем
11:09, 01 травня 2012Політика
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У Києві прихильники КПУ розпочали святкову ходу, присвячену 1 травня.
Петро Симоненко веде своїх прихильників на Майдан
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на Бессарабській площі і вирушили Хрещатиком на Майдан Незалежності.
У святковій ході беруть участь близько 5 тисяч осіб. Серед учасників багато як молоді, так і людей похилого віку.
На чолі колони йде лідер КПУ Петро Симоненко.
На Хрещатику перебуває велика кількість правоохоронців.
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