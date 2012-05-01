Симоненко повів комуністів по Києву маршем

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на Бессарабській площі і вирушили Хрещатиком на Майдан Незалежності.

У святковій ході беруть участь близько 5 тисяч осіб. Серед учасників багато як молоді, так і людей похилого віку.

На чолі колони йде лідер КПУ Петро Симоненко.

На Хрещатику перебуває велика кількість правоохоронців.