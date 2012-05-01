2 травня в Україні до +31°С

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 22-27°, у прикарпатських областях та південній частині до 31°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 4-9°, вдень 18-23°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях становила 14-20°, у районі Генічеська 20°, у Дніпрі біля Киева 17°.