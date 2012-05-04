Луганська енергокомпанія спробує перехопити в Ахметова "Крименерго"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, на участь у конкурсі з продажу 45% "Крименерго" надійшли заявки всього від двох компаній.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 14 березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій "Крименерго" становить 246 млн. грн. Конкурс з продажу держпакету "Крименерго" має відбутися завтра, 4 травня.

У цілому, вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені даним розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. На даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, який володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, який входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачаючих компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з поставок електроенергії в Луганській області.