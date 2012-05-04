На травневі свята в Криму відпочили більше 100 тисяч туристів
15:21, 04 травня 2012Суспільство
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Більше як 101 тисячі туристів відпочили в Криму з 29 квітня по 3 травня, що на 7,4% більше, ніж за такий самий період 2011 року.
Туристи не відмовляються від відпочинку у Криму
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму республіки, зазначивши, що рік тому в цей час у Криму побували 94 тисячі відпочивальників.
На травневі свята готелі і оздоровниці півострова залучали туристів новими шоу-програмами, фестивалями і конкурсами, екскурсійними турами.
Усього з початку року в Криму відпочили близько 340 тисяч туристів, що на 6,5% більше, ніж у 2011 році.
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