На травневі свята в Криму відпочили більше 100 тисяч туристів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму республіки, зазначивши, що рік тому в цей час у Криму побували 94 тисячі відпочивальників.

На травневі свята готелі і оздоровниці півострова залучали туристів новими шоу-програмами, фестивалями і конкурсами, екскурсійними турами.

Усього з початку року в Криму відпочили близько 340 тисяч туристів, що на 6,5% більше, ніж у 2011 році.