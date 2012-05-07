На Прикарпатті від вибуху постраждали троє людей

На Прикарпатті під час вибуху невідомого походження постраждало троє осіб.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, напередодні близько 6.00 у с. Завій Калуського району на дорозі біля припаркованого автомобіля ВАЗ-2199 стався вибух невідомого походження без подальшого горіння.

Внаслідок вибуху отримали травми і були доставлені до Калуської центральної районної лікарні троє чоловіків (1986, 1967 і 1950 р.н.). Їм надано першу медичну допомогу і направлено на амбулаторне лікування.

Причина вибуху та обставини встановлюються.