На Прикарпатті від вибуху постраждали троє людей
11:10, 07 травня 2012Суспільство
1964 0
Вибух прогримів на дорозі біля припаркованого автомобіля ВАЗ-2199.
|Травми отримали троє чоловіків - їм надали першу медичну допомогу і відправили у лікарню
На Прикарпатті під час вибуху невідомого походження постраждало троє осіб.
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, напередодні близько 6.00 у с. Завій Калуського району на дорозі біля припаркованого автомобіля ВАЗ-2199 стався вибух невідомого походження без подальшого горіння.
Внаслідок вибуху отримали травми і були доставлені до Калуської центральної районної лікарні троє чоловіків (1986, 1967 і 1950 р.н.). Їм надано першу медичну допомогу і направлено на амбулаторне лікування.
Причина вибуху та обставини встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter