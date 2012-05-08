У Донецьку побили американця і британця

У Донецьку побили двох громадян США і Великої Британії.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга Почкалова.

За її словами, 7 травня до Калінінського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення з лікарні про те, що лікарями була надана медична допомога двом іноземцям. «Один із постраждалих одержав перелом руки, другий - перелом виличної частини обличчя», - повідомила О.Почкалова.

Вона не надала подробиць інциденту, додавши лише, що іноземці, які приїхали зі США і Англії, «були нетверезі і порушували громадський порядок» у нічному клубі.

О.Почкалова також повідомила, що за даним фактом порушено кримінальну справу по за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

«Зараз проводиться перевірка, переглядаються відеозаписи, з`ясовуються всі обставини», - додала керівник прес-служби.